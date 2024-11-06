Дополнительные поезда Тальго запустят из Астаны в Алматы

Два дополнительных поезда Тальго планируют запустить с декабря. Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», с декабря запускаются два дополнительных поезда Тальго по маршрутам Астана-Алматы и Астана-Шымкент.
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