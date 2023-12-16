Тюменская лыжница Пантрина выиграла бронзу на третьем этапе Кубка России

В Кирово-Чепецке завершился третий этап Кубка России по лыжным гонкам. В последний день соревнований представляющая Тюменскую область Елизавета Пантрина выиграла бронзовую медаль в гонке классическим стилем с раздельного старта на 5 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии