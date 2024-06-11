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Украинская энергетика: мрачный прогноз и необъяснимые странности

Украинская энергетика: мрачный прогноз и необъяснимые странности

На Украину снова вернулись беды, о которых там уже успели позабыть – графики повсеместных веерных отключений электроэнергии, а также и регулярные аварийные отключения, в ходе которых свет всем подряд гасят без всякого предупреждения и на неопределенный срок.

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