Диетолог рассказал об опасности ореха макадамия для некоторых людей

Богатый витаминами, полезными жирами, клетчаткой и микроэлементами орех макадамия таит в себе немало опасностей в связи с высокой калорийностью, рассказал 24 марта кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
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