Илон Маск лично попросил Трампа отменить высокие пошлины

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Миллиардер и глава DOGE Илон Маск лично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отменить высокие пошлины на товары из других стран, пишет The Washington Post.
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