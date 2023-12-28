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Реакция Владимира Путина на вечеринку Ивлеевой оказалась непредсказуемой – до этого вручал награды Героям России

Реакция Владимира Путина на вечеринку Ивлеевой оказалась непредсказуемой – до этого вручал награды Героям России

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался комментировать последствия скандальной вечеринки, прошедшей в московском клубе Mutabor.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Неужели наградит?
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8 час.
Л
Людмила
А как определиться с обнимашками Пескова с Киркоровым, это покровитель или адвокат, столько лет мутит воду и как с гуся вода...хочет для всех быть хорошим, мы и вашим, мы и нашим, мы споём и даже спляшем.
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2 час.
ИГ
Ирина Галивец
Может хоть теперь президент обратит своё внимание на пескова и сменит его?
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9 мин.

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