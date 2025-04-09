Украинский дрон застрял на бельевых веревках в жилом доме в Ростовской области

Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru Упавший украинский беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках в многоквартирном доме в городе Аксай в Ростовской области, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
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