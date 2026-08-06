В ТЦК Закарпатья проводят обыски из-за массового признания мужчин негодными

Украинские силовики проводят масштабные обыски в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Мукачево Закарпатской области из-за массового признания мужчин непригодными для службы в ВСУ.
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