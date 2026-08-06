Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 433 подписчика

В ТЦК Закарпатья проводят обыски из-за массового признания мужчин негодными

В ТЦК Закарпатья проводят обыски из-за массового признания мужчин негодными

Украинские силовики проводят масштабные обыски в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Мукачево Закарпатской области из-за массового признания мужчин непригодными для службы в ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии