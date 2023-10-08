В России раскручиваются производства турбинных лопаток

Компания «Силовые машины» сообщила, что освоила полный цикл производства крупногабаритных лопаток для горячей части энергетических газовых турбин большой мощности, для чего был построен высокотехнологичный комплекс.
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