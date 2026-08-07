От звёздочек к чемпионам: в Твери отметили заслуги тренеров и атлетов

В Твери чествовали спортивную элиту: наградили тренеров и спортсменов ко Дню физкультурника. 6 августа в ДК «Металлист» в Твери прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника (отмечается 8 августа).
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