Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина ведется до конца января Многие избиратели одобряют выдвижение Владимира Владимировича Путина на должность следующего президента Российской Федерации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии