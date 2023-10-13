Сборная Бразилии на домашней арене не смогла одолеть Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Бразилии с Неймаром и Каземиро не смогла победить Венесуэлу. В Куябе прошел матч третьего тура квалификации ЧМ-2026 в южноамериканской отборочной зоне, в котором команда Бразилии принимала Венесуэлу.
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