Депутат Михаил Мурзаков провел в Мытищах прием избирателей

Встреча депутата Московской областной Думы Михаила Мурзакова с избирателями прошла в Мытищах. Обсудили планы по сортировке мусора, возможности материальной помощи для горожан и вопросы поддержки предпринимателей.
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