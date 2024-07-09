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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Испании 1 удар по воротам Франции во 2-м тайме – до перерыва было 5 ударов. У Франции 6 ударов и 2 в створ

У Испании 1 удар по воротам Франции во 2-м тайме – до перерыва было 5 ударов. У Франции 6 ударов и 2 в створ

Команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал Евро-2024, одержав победу со счетом 2:1. Все голы в матче были забиты в 1-м тайме – голевыми стали все три удара в створ.

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