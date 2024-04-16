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В Ялте на 20 лет запечатали капсулу Памяти

В Ялте на 20 лет запечатали капсулу Памяти

В Ялте событие, приуроченное к республиканской акции «Без прошлого – нет будущего». На Холме Славы школьники города приняли участие в церемонии запечатывания капсулы Памяти, которая станет посланием для будущих поколений.

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