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CNN: В Белом доме опасаются изменения политики ЕС в отношении России

CNN: В Белом доме опасаются изменения политики ЕС в отношении России

Американская администрация допускает вероятность того, что Европа может изменить отношение к санкциям против Москвы из-за энергетического кризиса, и внимательно следит за ситуацией, передает телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

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