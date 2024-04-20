СМИ: пловцы из КНР попались на допинге, но были допущены до Игр-2020

На допинге попались 23 китайских пловца, завоевавшие три золота.фото: wikipedia.org/Arne Müseler--> Более 20 пловцов из Китая попались на допинге и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщают The New York Times и ARD по итогам собственных расследований.