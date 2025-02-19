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Bloomberg узнал, когда США намерены снять санкции против России

Bloomberg узнал, когда США намерены снять санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал европейским союзникам сохранить санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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