Bloomberg узнал, когда США намерены снять санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал европейским союзникам сохранить санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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