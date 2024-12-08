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Черкес Омер Фарук Полат выиграл престижные международные соревнования по боксу лиги King of Kings

Черкес Омер Фарук Полат выиграл престижные международные соревнования по боксу лиги King of Kings

Черкес Омер Фарук Полат выиграл престижные международные соревнования по боксу лиги King of Kings. В финале соревнований «Ночь чемпионов», который состоялся 1 декабря в Стамбуле, черкесский боксер тяжеловес нанес поражение Мохамеду Галалу из Египта.

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