Как известно, Венгрия заблокировала выделение денег для Украины со стороны Евросоюза. Начала делать это ещё на саммите ЕС в прошлом году, и продолжает делать в этом.
Венгрия и ЕС
Комментарии
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Natalija Osminina
Да ЕС идет к своему распаду. Все уже договорились, как будут её делить. Венгрия становится во главе стран Центральной Европы, которые будут буферной внеблоковой зоной, отделяющей зону из стран Великбритании от Российской зоны влияния.
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