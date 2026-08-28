Всего 180 г печенья и 2 яйца: рецепт быстрого и нарядного шоколадного торта для домашних посиделок

Когда хочется чего-нибудь шоколадного, но совсем не хочется включать духовку, этот десерт очень выручает.
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