День ангела 28 апреля отмечают женщины и мужчины, которые тонко чувствуют окружающую обстановку Алексей НикольскийДень ангела, отмечаемый 28 апреля, является особым для тех, кто носит имена святых, почитаемых в этот день.
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