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Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября

Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября

После трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Киев.

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