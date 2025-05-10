Военнослужащие Актау торжественно отметили 80-летие Великой Победы

В рамках масштабных мероприятий в Актау военнослужащие гарнизона, ветераны Вооруженных сил, участники Афганской войны, а также представители местных исполнительных органов почтили память павших героев у мемориала Вечного огня, передает inAktau.
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