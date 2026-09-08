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Царьград

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Маркетплейсы меняют складскую модель

Маркетплейсы меняют складскую модель

Маркетплейсы начали перестраивать логистику после серии атак БПЛА на складскую инфраструктуру. Как пишет РБК, площадки сокращают концентрацию товаров на крупных объектах и увеличивают роль локальных складов и модели FBS, при которой продукция остается у продавца до оформления заказа.

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