Маркетплейсы меняют складскую модель

Маркетплейсы начали перестраивать логистику после серии атак БПЛА на складскую инфраструктуру. Как пишет РБК, площадки сокращают концентрацию товаров на крупных объектах и увеличивают роль локальных складов и модели FBS, при которой продукция остается у продавца до оформления заказа.