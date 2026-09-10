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The Eurasia Daily news agency

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For slandering the USSR, the head of the Ukrainian Institute of National Memory was called an "idiot" by his own

For slandering the USSR, the head of the Ukrainian Institute of National Memory was called an "idiot" by his own

The head of the Ukrainian Institute of National Memory, Alexander Alferov, is an idiot. This was stated by the people's deputy of the Batkivshchyna party Alexei Kucherenko after Alferov's stories about the sexual orgies of the Soviet elite, which allegedly took place in sanatoriums with the participation of children.

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