The head of the Ukrainian Institute of National Memory, Alexander Alferov, is an idiot. This was stated by the people's deputy of the Batkivshchyna party Alexei Kucherenko after Alferov's stories about the sexual orgies of the Soviet elite, which allegedly took place in sanatoriums with the participation of children.
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