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Лидии Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую помощь после ЧП дома

Лидии Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую помощь после ЧП дома

Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована после падения у себя дома, в результате которого получила травму головы.

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