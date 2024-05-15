Все популярные фильмы по компьютерным играм от худшего к лучшему

Если бесконечно долго снимать ерунду, рано или поздно выйдет что-то хорошее. Doom: Annihilation, фото: кадр из художественного кинофильма «Doom» (2005), «Doom: Аннигиляция» (2019) ★☆☆☆☆ На момент выхода в 2005-м году, «Doom» вне всяких сомнений был самым ожидаемым кинопроектом века в игроманских кругах.