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Все популярные фильмы по компьютерным играм от худшего к лучшему

Все популярные фильмы по компьютерным играм от худшего к лучшему

Если бесконечно долго снимать ерунду, рано или поздно выйдет что-то хорошее. Doom: Annihilation, фото: кадр из художественного кинофильма «Doom» (2005), «Doom: Аннигиляция» (2019) ★☆☆☆☆ На момент выхода в 2005-м году, «Doom» вне всяких сомнений был самым ожидаемым кинопроектом века в игроманских кругах.

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