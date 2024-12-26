Как быстро убраться в доме, если «да ну его», но надо

Пессимист: Обычная уборка займет всю субботу. Оптимист: Ну и что, а чем реже будешь чистить, тем очевиднее будет эффект! Реалист: Прочтите советы «НашегоСоветика», которые помогут вам плыть по течению и с легкостью наводить порядок.
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