Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как быстро убраться в доме, если «да ну его», но надо

Как быстро убраться в доме, если «да ну его», но надо

﻿﻿Пессимист: Обычная уборка займет всю субботу. Оптимист: Ну и что, а чем реже будешь чистить, тем очевиднее будет эффект! Реалист: Прочтите советы «НашегоСоветика», которые помогут вам плыть по течению и с легкостью наводить порядок.

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