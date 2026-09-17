Мелкадзе удален за удар локтем в голову защитнику «Акрона» Бардыбахину

Георгий Мелкадзе получил красную карточку в игре с «Акроном». На 34-й минуте матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ нападающий « Ахмата » локтем ударил Вячеслава Бардыбахина локтем в голову на фланге.
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