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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелкадзе удален за удар локтем в голову защитнику «Акрона» Бардыбахину

Георгий Мелкадзе получил красную карточку в игре с «Акроном». На 34-й минуте матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ нападающий « Ахмата » локтем ударил  Вячеслава Бардыбахина локтем в голову на фланге.

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