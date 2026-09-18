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Мировое обозрение

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Путин: Портфель экспортных заказов ОПК России превысил 70 миллиардов долларов

Путин: Портфель экспортных заказов ОПК России превысил 70 миллиардов долларов

Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать присутствие на мировом рынке вооружений.

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