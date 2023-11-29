«Это страшные люди, которые выступают против государственной политики, при этом живут на государственные деньги.
Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены
Комментарии
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Татьяна Романова
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
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13 час.
Анатолий Рябенко
Очень слабо верится что правительство России примется наводить порядок в давно прогнившей культуре. Причин много и одной из них надо чётко ПОНЯТЬ это то что в структурах культуры и СМИ сплошь евреи и сплошь евреи в правительстве. Рука руку моет. Поэтому мало что будет сделано, а скорее ничего не будет сделано. Министр культуры в пустую жрёт хлеб государства: отдачи НЕТ и НЕ БУДЕТ, её первой надо выкинуть с правительства России и поставить патриота российского авангарда.
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11 час.
Михаил Фадеев
Пока что уместнее поставить было б в конце вопросительный знак.
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10 час.
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