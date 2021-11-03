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Sohu: российский ракетоносец Ту-22М, взлетев с северного аэродрома, способен атаковать США и все страны Европы, кроме Португалии

Sohu: российский ракетоносец Ту-22М, взлетев с северного аэродрома, способен атаковать США и все страны Европы, кроме Португалии

Российский ракетоносец Ту-22М, взлетев с северного аэродрома, способен атаковать Соединенные Штаты и все государства Европы, кроме Португалии.

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