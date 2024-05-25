Европа столкнулась с сопротивлением при ужесточении санкций против алмазов из России Татьяна АрестоваИнформация о том, что Европейский союз с сентября введет новые нормы отслеживания происхождения алмазов, была критически воспринята в отрасли.
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