На полях саммита БРИКС Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Генеральным секретарeм ООН Антониу Гутеррешем

На полях саммита БРИКС Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Генеральным секретарeм ООН Антониу ГутеррешемГенсек ООН обсудил с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, необходимость избегать дальнейшую эскалацию в регионе, сообщил офис Гутерреша.
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