Карельские Вести

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Говновброс от небратьев.Оценена вероятнос...
  • Igor
    Не надо восстанавливать болото.Путин заявил, что...
  • Виктор Шевченко
    да прескверное состояние одолевает меня после прослушивания прямой линии Путина! до чего ж помельчали наши чиновник...Позорище. Прямая ...

Водородный BMW X5 вышел на испытания

Водородный BMW X5 вышел на испытания

Водородная программа компании BMW хоть и медленно, но все же развивается. Былые опыты с переводом на водород двигателей внутреннего сгорания уже забыты, но еще в 2019 году на автосалоне во Франкфурте был представлен кроссовер BMW i Hydrogen Next.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх