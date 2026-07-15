Россия намерена продолжать требовать от будущего генерального секретаря Организации Объединённых Наций предоставления списка людей, которые, по утверждению украинской стороны, погибли во время событий в Буче в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии