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Регионы России

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Россия требует от ООН предоставления списка жертв событий в Буче

Россия требует от ООН предоставления списка жертв событий в Буче

Россия намерена продолжать требовать от будущего генерального секретаря Организации Объединённых Наций предоставления списка людей, которые, по утверждению украинской стороны, погибли во время событий в Буче в 2022 году.

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