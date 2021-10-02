Донбасс Сегодня

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Оригинальные Apple Watch признаны «винтажным» продуктом

Оригинальные Apple Watch признаны «винтажным» продуктом

Компания Apple обновила свой список винтажных и устаревших продуктов. Кто в списке? Оригинальные смарт-часы Apple Watch, которые стали первой моделью серии, официально занесены в список винтажных устройств.

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