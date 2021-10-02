Оригинальные Apple Watch признаны «винтажным» продуктом

Компания Apple обновила свой список винтажных и устаревших продуктов. Кто в списке? Оригинальные смарт-часы Apple Watch, которые стали первой моделью серии, официально занесены в список винтажных устройств.
Популярные статьи
- Фантастическая история о красоте российского обмана, рассказанная ст. следователем Ленинского РОВД г. Ярославля Валерией Зозуля
- Магнитолет Филимоненко. Физик реализовал модель летательного аппарата на магнитном поле, а потом проект засекретили на 30 лет
- Дельфин подплыл к дайверу на глубине, толкнул носом и попросил помочь снять леску. Видео
Свежие комментарии