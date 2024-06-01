Запеканка из капусты и фарша, мне кажется даже вкуснее голубцов.

Очень интересное и в то же время легкое блюдо. Готовится просто, а результат не может не радовать! Когда угощаем гостей такой запеканкой, только и успеваем собирать комплименты и делиться рецептом! Так что обязательно берите на заметку и удивляйте родных и близких! Рецепт: фарш 600 гр рис 100 гр капуста 1 шт (1 кг) лук 1 […].