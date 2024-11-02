55% россиян сталкиваются с фейками о межнациональных отношениях

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. В рамках Пленарного заседания V Всероссийского форума «Народы России», организованного Федеральным агентством по делам национальностей России (ФАДН России), эксперты обсудили новый цикл стратегического планирования национальной политики страны на ближайшие годы.
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