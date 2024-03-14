Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования ЕП вернуть золото

Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования ЕП вернуть золото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Советский Союз еще в 1949 году простил Румынии почти весь долг за причиненный ущерб в годы Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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чвсатпкьл
Все эти шавки без указания США никогда бы не гавкали. 🤣😂
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18 час.
ч
чвсатпкьл
(то что совершил РВСН) что за чепуха, (РВСН) ракетные войска стратегического назначения. 🤣😂
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18 час.
МБ
Марина Биченова
Прощать ничего нельзя! Это воспринимается как слабость пробуждает аппетит.
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14 час.

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