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Новости Брянска

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В Климовском районе зафиксирована атака FPV-дронов

В Климовском районе зафиксирована атака FPV-дронов

Жителям посёлка рекомендовано не покидать дома из-за зафиксированной атаки FPV-дронов.Глава администрации Климовского района: "На территории посёлка зафиксирована атака FPV-дронов! Просьба по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости.

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