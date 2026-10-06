В Климовском районе зафиксирована атака FPV-дронов

Жителям посёлка рекомендовано не покидать дома из-за зафиксированной атаки FPV-дронов.Глава администрации Климовского района: "На территории посёлка зафиксирована атака FPV-дронов! Просьба по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости.