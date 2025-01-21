Губернатор региона Василий Анохин рассказал о последствиях атаки БПЛА по объектам в Смоленской области

По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет Губернатор Смоленской области Василий Анохин прокомментировал массированную ночную атаку украинских БПЛА по территории Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии