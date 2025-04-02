Политнавигатор Китай, в отличие от США, готов делиться с Россией своими IT-технологиями.
«Нужно создать цифровое сообщество России и Китая» – Ли Бо
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Не совсем понял что значит - "Это технология с открытым кодом для Китая. И на следующем этапе она станет технологией с открытым кодом для России"? Если будет "открытый код" - каждый может написать свою программу с интеграцией в систему.
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11 час.
СК
Сергей К
Обычно новые программы операционной системы принимает специальный комитет. Так в Линукс, например. Так что написать какие-то свои программы кто-то конечно может. Но попасть в дистрибутив операционной системы - вот это не факт.
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2 час.
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