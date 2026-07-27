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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» и «Трактор» были готовы заплатить 1000 рублей за Мартынова. Борьбу за форварда «Авангарда» выиграло «Динамо» («Сила спорта»)

«Ак Барс» и «Трактор» претендовали на нападающего « Авангарда » Игоря Мартынова . По информации «Силы спорта», «Авангард» был вынужден обменять форварда из-за проблем с потолком зарплат.

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