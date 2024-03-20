Царьград
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Царьград

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"Поганой советской политике" положат конец: Для мигрантов в России прозвучал сигнал тревоги

"Поганой советской политике" положат конец: Для мигрантов в России прозвучал сигнал тревоги

"Поганой советской нацполитике" скоро положат конец, заявил Роман Силантьев. Для мигрантов в России прозвучал сигнал тревоги.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Поганый  Царьград  опять  в  своей  поганой  манере по примеру  Запада  всё  льёт помои на  СССР. Никакой  поганой  политики  СССР не было  по отношению  к  жителям  других республик и не было наплыва мигрантов в РСФСР. Были отдельные  СЕЗОННЫЕ  бригады строителей. СЕЗОННЫЕ. А вы, Царьград, все  подонки.
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22 час.
Meerflieger
Была-была эта &quot;поганая советская нацполитика&quot;. Когда за счёт России и Белоруссии все остальные нацмены жрали в три горла. Таблица производства-потребления республик СССР по инету давно бродит, поинтересуйся, если не помнишь. Потому и не было нужды им в РСФСР ехать массово. Домой к ним доставляли. На блюдечке. С голубой каёмочкой.
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18 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен такого наплыва не было мигрантов приезжали зарабатывали иуезжали а сейчас они хотят иметь гражданство но не исполнять обязанности гражданина России ни в армию идти ни защищать новую родину и царь град провокатор ВЫ Путин обратите внимание и вообще такое впечатление что переданее россиянина для России нет кроме самого русского и граждан России чеченской национальности да горячие вспыльчивые но преданные россии
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8 час.

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