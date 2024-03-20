"Поганой советской политике" положат конец: Для мигрантов в России прозвучал сигнал тревоги

Владимир Алтайцев Поганый Царьград опять в своей поганой манере по примеру Запада всё льёт помои на СССР. Никакой поганой политики СССР не было по отношению к жителям других республик и не было наплыва мигрантов в РСФСР. Были отдельные СЕЗОННЫЕ бригады строителей. СЕЗОННЫЕ. А вы, Царьград, все подонки.

Meerflieger Была-была эта "поганая советская нацполитика". Когда за счёт России и Белоруссии все остальные нацмены жрали в три горла. Таблица производства-потребления республик СССР по инету давно бродит, поинтересуйся, если не помнишь. Потому и не было нужды им в РСФСР ехать массово. Домой к ним доставляли. На блюдечке. С голубой каёмочкой.