Панасюк предложил Дзюбе и Заболотному усилить 2Drots

Президент 2Drots Никита Панасюк выразил заинтересованность в подписании контракта с бывшими нападающими сборной России Артёмом Дзюбой и Антоном Заболотным, которые в данный момент являются свободными агентами и могут усилить команду.
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