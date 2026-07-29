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Царьград

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Панасюк предложил Дзюбе и Заболотному усилить 2Drots

Панасюк предложил Дзюбе и Заболотному усилить 2Drots

Президент 2Drots Никита Панасюк выразил заинтересованность в подписании контракта с бывшими нападающими сборной России Артёмом Дзюбой и Антоном Заболотным, которые в данный момент являются свободными агентами и могут усилить команду.

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