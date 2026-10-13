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Нетаньяху просит Саудовскую Аравию разрешить Израилю удары по хуситам

Нетаньяху просит Саудовскую Аравию разрешить Израилю удары по хуситам

По данным Haaretz, Нетаньяху через американских посредников добивается согласия Эр-Рияда на участие Израиля в кампании против хуситов.

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