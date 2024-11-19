«Когда я вырасту и женюсь, я буду жить один!»: угадайте известный фильм по одной цитате

Проверьте себя! «Один дома»Мы уже поняли — советский кинематограф вы знаете как никто другой. А что скажете о Голливуде? Предлагаем вам проверить себя и выяснить, как у вас обстоят дела с известными американскими фильмами.
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