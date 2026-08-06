НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС

Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Казанская телебашня присоединится к параду архитектурно-художественной подсветки в честь 25-летнего юбилея Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), который будет отмечаться на следующей неделе, 13 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии