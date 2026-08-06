Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Казанская телебашня присоединится к параду архитектурно-художественной подсветки в честь 25-летнего юбилея Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), который будет отмечаться на следующей неделе, 13 августа.